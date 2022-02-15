Кемерово, 15 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области суд вынес приговор жительнице Алтайского края, которая под предлогом снятия порчи похитила у пенсионерки около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

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Напомним, что ранее в полицию обратилась 79-летняя жительница Кемерова. Она сообщила, что неизвестная обманом похитила у неё деньги.

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«После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в суд, который признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — уточнили в полиции.