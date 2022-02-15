Казань, 15 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Татарии более 250 тыс. человек проживают за чертой бедности, 72% из них — семьи с детьми. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В 2022 году на поддержку семей с детьми выделено 11,6 млрд рублей. На средства из федерального бюджета приходится 6,9 млрд рублей, 4,7 млрд рублей — региональные средства.

Благодаря мерам соцподдержки за десять лет в Татарии в два раза выросло число многодетных семей.

«Если говорить о численности рождений, то мы не падаем по вторым и прирастаем по третьим и последующим детям. У нас растет число многодетных семей. Если в 2012 году в республике было 24,8 тыс. многодетных семей, то буквально чуть менее чем за 10 лет их число выросло почти в два раза. Сегодня в республике 40,5 тыс. многодетных семей», — отметила министр.

Всего в этом году на меры социальной поддержки жителей по линии ведомства предусмотрено 24,7 млрд рублей. Это почти на 2 млрд больше, чем годом ранее, уточнила Эльмира Зарипова.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофические показатели естественной убыли населения РФ связаны не только с пандемией коронавируса, но и с падением реальных доходов населения.

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