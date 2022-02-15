Москва, , 13:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин вынужден соблюдать социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса, но это не приведёт к его «отдалению» от народа. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 15 февраля журналистам.

Переговоры Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022 Kremlin.ru

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Пескова спросили, не боятся ли в Кремле, что вынужденная социальная дистанция негативно скажется на имидже главы государства, не будет ли он выглядеть «отдаленным» от народа. Песков заявил, что таких опасений нет.

«Это абсолютно временные меры, они объясняются эпидемиологической обстановкой», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он пояснил, что особые меры предосторожности нужны разгар волны эпидемии. «Ничего ни страшного, ни особенного» в несколько большем отдалении Путина от тех, с кем он встречается, нет. Время диктует особые меры, заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время президент России на встречах с иностранными коллегами находился от них на расстоянии около шести метров. Такие же меры будут приняты 15 февраля на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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