Бухарест, 15 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В районе контрольно-пропускного пункта «Албица» на румынско-молдавской границе сотрудники пограничной полиции Румынии пресекли попытку незаконного вывоза за пределы страны элитного внедорожника, похищенного в конце прошлого года в Италии. Об этом 15 февраля сообщило Румынское телевидение.

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По некоторым данным, за рулем указанного транспортного средства находился 32-летний мужчина, имеющий гражданство Румынии и Молдавии. Предполагается, что он следовал транзитом из Кишинева в один из итальянских регионов. При этом водитель заявил, что автомашину он взял во временное пользование у неизвестного друга, заплатив за двухмесячную аренду крупную сумму.

В настоящее время автомобиль стоимостью 90 тыс. евро конфискован. Подозреваемый гражданин задержан, ему грозит тюремное заключение на срок до 3-х лет.