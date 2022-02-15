Ульяновск, 15 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. К 8 марта в Ульяновском центре по благоустройству и озеленению вырастят 1 млн тюльпанов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Snadzor21.rchuv.ru К 8 марта в Ульяновском центре по благоустройству и озеленению вырастят 1 млн тюльпанов

Ежегодно специалисты ведомства досматривают подкарантинную продукцию, выращиваемую для реализации муниципальным унитарным предприятием «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска». Проверяются семена, луковицы, посадочный материал и срезы живых цветов (тюльпанов, роз).

«По результатам лабораторных исследований вся продукция допущена к реализации», — говорится в сообщении.

В управлении сообщают, что в центре по благоустройству выращено более 37 сортов цветочных культур, к 14 февраля срезано около 7 тыс. тюльпанов, а к 8 Марта подрастёт ещё около 1 млн цветов, которые поступят в продажу.

«В 2022 году сорта цветов необычные. Рядом с розовыми, белыми и жёлтыми распустятся махровые и пёстрые цветы», — говорят в управлении Россельхознадзора.

В ведомстве добавляют, что на предприятии выращиваются, в частности, двухцветные и «даже фиолетовые тюльпаны».