Минск, 15 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Белорусы всегда, даже в самые тяжелые моменты, помогали братскому сербскому народу, с которым их связывает общность духовных и культурных ценностей. Об этом сказано в опубликованном 15 февраля поздравлении, которое Александр Лукашенко направил сербскому президенту Александру Вучичу и жителям этой страны с национальным праздником — Днём государственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«За свою многовековую историю ваша страна не раз становилась объектом грубого внешнего давления. Вы, как никто другой, отлично знаете, что только при взаимных уважении и доверии, с поддержкой друг друга на международной арене наши государства могут защитить свой суверенитет и ответить на современные вызовы, чтобы уверенно шагать вперед», — сказано в поздравлении.

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«Верю в то, что Республика Сербия останется надежным партнером Белоруссии на Балканах, — отметил Лукашенко. — Минск рассчитывает на укрепление дружественных отношений с Белградом, углубление двусторонних контактов и расширение сотрудничества на всех уровнях и во всех отраслях взаимного интереса».

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