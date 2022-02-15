Москва, 15 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на защиту половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект, принятый в первом чтении в 2018 году, в частности, устанавливает отягчающие наказание обстоятельства, если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком или несет ответственность за него, его содержание, воспитание, обучение, защиту интересов (например, в силу договора — няня), а также к тем, кто работает с детьми в школах, детсадах, учреждениях развития несовершеннолетних. Законопроект также приостанавливающий наступление срока давности за такие преступления до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

Документ был доработан ко второму чтению.

Исключается возможность условного осуждения и отсрочки отбывания наказания для лиц, осужденных за совершение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Вводится повышенная уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием СМИ или интернета; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Такие деяния будут наказываться лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Также вводится уголовная ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. За такие деяния будет назначаться наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, нормы предусматривают участие психолога в ходе судебного следствия при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (действует — в возрасте до 14 лет), а также установить градацию временных ограничений их допроса в зависимости от их возраста.