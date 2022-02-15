Пекин, 15 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом женской команды на эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Biathlonrus.com Биатлон

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В составе российской команды выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Женская биатлонная эстафета состоится 16 февраля. Начало запланировано на 10:45 (мск).

Напомним, мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Читайте также: Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Олимпийских играх