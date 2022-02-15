Томск, 15 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки госпитализировано 252 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Выявлено за сутки 889 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 81 446.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 65 817 человек, в том числе 154 человека. Жертвами коронавируса в регионе стали 726 человек. За последние сутки скончались два человека.