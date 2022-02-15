Минск, 15 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. «Правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства, и внесло свои предложения в виде проекта указа», — заявил 15 февраля Александр Лукашенко на совещании с чиновниками Белоруссии по вопросам совершенствования земельных отношений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Наш принцип — подходить ко всем изменениям взвешенно. Предоставление земельных участков должно не столько приносить государству экономическую выгоду, сколько отвечать ожиданиям населения и реально решать его проблемы. Земля — национальное достояние и важнейший ресурс. Нам надо не только использовать ее рационально, но и сохранить для будущих поколений. Поэтому земли сельхозназначения и лесного назначения находятся и будут находиться только в собственности государства», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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