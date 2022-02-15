Минск, 15 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. «Мы не могли позволить ограбить народ — допустить, чтобы земля варварски делилась и перераспределялась среди тех, кто имеет к ней доступ. Постепенность и последовательность остаются краеугольными камнями нашей политики. Последние годы доказали, что эти подходы в полной мере отвечают запросам нашего населения», — заявил 15 февраля Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования земельных отношений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Он сообщил, что для большинства простых граждан земельное законодательство по своей чувствительности сопоставимо с конституционными положениями, потому что касается лично их. Лукашенко сообщил также: справедливые базовые правила распоряжения землей — это фундамент стабильности в обществе. Именно из-за нее в мире начиналось большинство войн и конфликтов. А территориальные претензии считаются самыми сложными и болезненными как в межгосударственных, так и в локальных, даже частных вопросах».

«Именно благодаря высокой культуре землепользования мы добились успехов в сельском хозяйстве и спокойно обеспечиваем свою продовольственную безопасность. Более 40% нашей территории покрыто лесами, и на этой возобновляемой основе мы постепенно развиваем лесоперерабатывающую промышленность», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. .

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