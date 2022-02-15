Кемерово, 15 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Кузбасса из-за непогоды рекомендует автовладельцам по возможности отказаться от управления личным транспортом. Кузбассовцам советуют пересесть на общественный транспорт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

«Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться на личном транспорте в междугородные поездки, — подчеркнули в региональном управлении МВД России. — Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью».

Напомним, что завтра, 16 февраля в Кузбассе ожидаются метели и ухудшение видимости.