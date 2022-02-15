Ачинск, Красноярский край, 15 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пятимесячной девочки в медицинском учреждении города Ачинска. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Корнелиу Баба. Младенец

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Предварительно установлено, что семья проживала в одной из деревень Ужурского района. С 31 января ребёнок плохо себя чувствовал, у девочки наблюдались признаки кишечной инфекции. Мать неоднократно вызывала скорую помощь и педиатра, при этом ребёнка не госпитализировали.

3 февраля девочке стало хуже. Женщина обратилась в инфекционное отделение Ужурской городской больницы. В госпитализации ей отказали, сообщив, что ребёнка нужно транспортировать в город Ачинск. В ведомстве подчеркнули, что информацию об этом не передали в реанимационно-консультативный центр, транспортировка не была согласована.

Младенца с диагнозом «острая кишечная инфекция» в сопровождении фельдшера и матери отвезли на автомобиле скорой помощи в Ачинск, без реанимационного оборудования и оказания какой-либо медицинской помощи.

3 февраля девочку доставили в «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства № 2» города Ачинска в состоянии клинической смерти. После проведения реанимационных мероприятий была констатирована её смерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи получили необходимую медицинскую документацию, назначено и проводится судебно-медицинское исследование.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СК представить доклад о ходе расследования дела.