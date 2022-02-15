Киров, Калужская область, 15 февраля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020—2021 году под видом прореживания была вырублена древесина в Феликсовском участковом лесничестве «Куйбышевское лесничество». Об этом 15 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Утагава Хиросигэ. Воин с топором скован духом цветущего вишневого дерева. 1845

Для сокрытия следов незаконной рубки злоумышленники сожгли пни. В результате незаконной порубки государству причинен материальный ущерб на сумму более восьми миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовному делу и поиску виновных. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.