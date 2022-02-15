Киев, 15 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прибудет 18 февраля на Украину с визитом. Об этом 15 февраля сообщил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

«В пятницу (18 февраля) я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», — сказал он.

При этом на прошлой неделе глава британского МИД посетила с визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что дата «вторжения» России на Украину, которую «назначили» некоторые западные СМИ, — 15 февраля — войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны.