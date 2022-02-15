Москва, 15 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. На встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем будут предприняты меры безопасности, аналогичные тем, которые были на последних встречах российского лидера в виде длинного стола. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022

«Да, будет так же такой режим с мерами предосторожности. Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность», — сказал Песков.

Он отметил, что Шольц отказался от пункта об обязательном ПЦР-тесте по прибытию в Россию, и подчеркнул, что Москва с уважением относится к протоколу немецкой стороны.

Ранее в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона оба лидера сидели по разные стороны стола длиной около четырёх метров.