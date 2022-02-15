Чита, 15 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю известил о проведении доследственной проверки по факту нападения собаки на беременную жительницу Читы, о котором написали местные СМИ. Как сообщает сегодня, 15 февраля, пресс-служба надзорного ведомства, предстоит изучить обстоятельства, при которых произошло падение с последующей травмой ноги.

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«Женщину прооперировали, при падении она сломала голень, две кости — большую берцовую и малую берцовую», — пояснил главврач краевой клинической больницы Дмитрий Нардин.

По его словам, собака не нанесла пациентке значительных травм, животное укусило за каблук, а травмы были получены при падении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Домне (Забайкальский край) 22 января, после школы, пропала семилетняя девочка, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей. Губернатор региона Александр Осипов заявил, что в федеральном законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов.

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