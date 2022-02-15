Кемерово, 15 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 16 февраля, ожидаются метели, видимость временами 1000 метров, гололедица, снежный накат. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

shevgota Метель

Ночью в регионе прогнозируется −11…−16 °С, местами до — 21 °C, днём — −6…−11 °С, местами до — 16 °C. При этом будет дуть юго-западный ветер до 5−10 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

В Кемерове завтра, 16 февраля, будет облачно с прояснениями, ночью умеренный, днём небольшой снег, местами метель.