Ижевск, 15 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Здание главного корпуса Оружейного завода в Ижевске по результатам первого этапа научных изысканий, проведенных на территории объекта, признано пригодным для восстановления и приспособления под современное использование. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

Пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии Главный корпус Оружейного завода в Ижевске

Уточняется, что в рамках исследования было проанализировано фактическое состояние здания, фундаментов, перекрытий и других элементов. По оценкам экспертов, в настоящее время состояние здания является неудовлетворительным и требует проведения комплекса противоаварийных мер — усиления лестниц, фундаментов, участков перекрытий, замены покрытий кровли. Предварительно планируется, что эти работы будут проведены в 2022 году.

На следующем этапе будут проведены более детальные инженерные изыскания и архитектурные исследования. Только после завершения всех этапов исследований и проектирования эскиза будут известны стоимость и сроки выполнения всех этапов работ.

Как сообщало ИА REGNUM, изыскания для оценки состояния главного корпуса Оружейного завода стартовали в конце октября прошлого года. Работы выполняет лаборатория технической экспертизы «А1 Эксперт» (Ростов-на-Дону). По контракту они должны завершится до 31 июля 2022 года. Стоимость работ по контракту составляет 28,5 млн рублей, средства выделяются из бюджета Удмуртии.

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