Уфа, 15 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Снегопад ожидается в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Так, ночью и днем 16 февраля в регионе может пройти снег. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 20 °C, днем может потеплеть до — 3 °C.

17 февраля в Башкирии существенных осадков не ожидается. Ночью может похолодать до — 22 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки — 4 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 февраля в республике также ожидается снег.