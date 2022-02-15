15 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Спорт издревле выступает имитацией войн, в которых хороши любые средства. Но разница между ста граммами водки на привале, как в РККА, и дозой мощного синтетического психостимулятора перед наступлением, как в Вермахте, колоссальна. Похожая ситуация и в нынешнем большом спорте, всё более зависящем от «Большой Фармы». Заставляющая спортсменов проходить, по чьему-то меткому выражению, «все круги WADA».

Андрей Сафонов, , 15:13 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо проиграл Александру Большунову и пришёл на финиш сороковым. В соцсетях связывают вдруг участившиеся неудачи сборной Норвегии с задержанием китайской таможней «тонны препаратов» для больных астмой норвежцев. Мало того: в классификаторах WADA изъятый китайцами бронхорасширяющий препарат для норвежских спортсменов-астматиков признан допингом. То есть лекарственным средством, существенно повышающим работоспособность мышечной системы спортсмена, с неблагоприятными для его соперников последствиями. Также олимпийскими контролёрами от медицины в своё время допингом был признан разработанный ещё в Латвийской ССР «Мельдоний» (он же — «Милдронат»). В употреблении которого были уличены некоторые российские олимпийцы, лишившиеся в итоге чемпионских званий, со вселенским скандалом и выводами геополитического охвата. При том, что на пиковых нагрузках данный препарат-кардиопротектор не даёт спортсмену никаких преимуществ. А лишь повышает шанс попасть на операционный стол кардиохирурга ещё живым в случае «сердечной катастрофы», нередкой при избыточных нагрузках, или вовсе избежать её.

Их «право» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким же кардиопротектором является и «Триметазидин», признаки следов которого были обнаружены WADA в давнишней допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валеевой сразу по достижении ею выдающихся результатов на Олимпиаде в Пекине, не оставляющих шансов выходцам из «правильных» стран «цивилизованного» мира.

Тем не менее спортивный арбитражный суд MAS, после тщательного разбирательства, российскую спортсменку оправдал, чем вызвал гневную реакцию заинтересованных институций. Как заявил член Международного олимпийского комитета Денис Освальд, комментируя решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, WADA и ISU по допинговому делу 15-летней российской фигуристки, которая была признана «защищённым лицом»: «Возможно, ВАДА решит пересмотреть правила по защищённому лицу, пока они такие, мы должны их соблюдать. Что касается церемонии награждения в женском турнире — пока нет ответа по допингу, а мы обязаны полностью разъяснить ситуацию, до этого не можем вручать медали».

Денис Освальд Christophe Badoux

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение МОК не проводить церемонию награждения в женском одиночном катании на ОИ-2022, если в тройку призёров попадёт россиянка Камила Валиева: «Я такое вижу впервые. Не установлена степень вины, но наказание всё-таки есть. Это очень странно, но ожидаемо. Решение, скорее всего, принято под давлением других олимпийских комитетов. Уверена, что те же американцы отказываются получать серебро, потому что есть шанс, что их медаль — это золото».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова тоже, естественно, высказалась по решению МОК: «Церемония награждения не пройдёт, если Валиева попадёт в тройку?.. Само главное — быть в этой тройке. Три наши девочки на пьедестале? Вряд ли, но может быть. Надо молиться, чтобы у Валиевой хватило сил чисто откататься». Однако удар уже нанесён, и неслабый. Как сказала сама Камила Валиева в эфире Первого канала: «Эти дни для меня были очень сложными, и уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты».

Поддержка 15-летней российской спортсменке высказывается не только государственниками, даже и «либералами». Так, 15 февраля известный писатель Дмитрий Быков в своей статье «Вперед, Валиева!» пишет: «Случилось чудо. Теперь, может быть, и войны не будет. Камила Валиева допущена до соревнований, апелляции МОК, ISU и WADA не удовлетворены. Не в допинге сейчас дело, не в репутации России, не в предчувствии войны (которая остается вполне вероятной, а подготовка к ней успела сильно навредить Украине, России и миропорядку в целом). Дело в том, что один конкретный гениальный подросток получил возможность выступить в своем жанре и показать всему миру свои способности».

Тема «антидопинговых расследований» и акций против России и российских спортсменов отнюдь не нова. Чем был вызван высокий интерес к опросу ИА REGNUM, в котором с 10 по 19 декабря 2019 ещё года приняло участие почти 38 тысяч читателей. И тогда лишь пятая часть респондентов увидела в усилиях WADA и прочих околоспортивных структур заботу о судьбах международных соревнований и о самих спортсменах. Оставшееся же подавляющее большинство усмотрело в действиях скандальных антидопинговых «правдоискателей» конкурентную борьбу (9%), а 71% посчитали их действия мотивированными причинами чисто политического, а то и вовсе антироссийского свойства. В том, что особых надежд на справедливость российскому большому спорту от международных профильных структур ожидать не приходится, посчитало тогда более половины — 53% опрошенных…

Российская фигуристка Камила Валиева Luu

Прошло три года. Где-то в Штатах доживает свои дни (если уже не дожил) автор опуса «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, никому больше не нужный иностранный агент американских спецслужб. Но дело его, как видим, живёт: под действие американского закона, уже названного «актом Григория Родченкова», подпадают все соревнования, на которых действуют правила WADA. С санкциями нарушителям того американского закона, где бы они ни проживали, в виде штрафа до $1 млн и лишения свободы на срок до десяти лет.

Как говорили древние латиняне, Dura lex sed lex. То есть закон, конечно, есть закон, при всей своей суровости. А соблюдение законности есть непременное условие деятельности также и наших функционеров от спорта. В функции которых входит и контроль за легальностью (в том числе — антидопинговой) препаратов, применяемых в медицине «большого спорта». И им ли не знать, что кардиопротекторы в спортивной медицине вполне уместны. И применяются повсеместно, не исключая и США. Но по непонятной причине такие препараты, как упомянутые выше «Триметазидин» и условно отечественный «Милдронат» из списка запрещённых удалены не были. Возможно, на то не хватило влияния либо авторитета (либо — того и другого сразу). Чего, в таком случае, не хватило им же (чиновничеству от медицины) для закупок кардиопротекторов «правильного» происхождения — сказать трудно: ведь и обычные аптеки буквально ломятся от импортных лекарств. Нет ли в действиях спортивно-медицинских «власть предержащих», помимо некомпетентности и наплевательства, каких-либо иных мотивов? Ждать ли новых «Родченковых»? «Органы разберутся» ©, говорили во времена оные. Разберутся ли сейчас?