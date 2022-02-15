Кемерово, 15 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В аэропорту Кемерова задержали иностранного гражданина, который неадекватно вёл себя на борту воздушного судна, вылетающего в Москву. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Горбунов Юрий Викторович Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова

Как выяснили транспортные полицейские, во время посадки в самолёт бортпроводники обратили внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения, который громко разговаривал, махал руками, с трудом держал равновесие, не смог предъявить свой посадочный талон. На требования успокоиться и надеть маску он отвечал категорическим отказом. Его доставили в дежурную часть.

«Задержанным оказался проживающий в Москве 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей. При проверке документов авиапассажира сотрудники транспортной полиции установили, что в декабре прошлого года у него закончился срок регистрации и он нарушает режим пребывания иностранных граждан в Российской Федерации», — уточнили в управлении.

В отношении мужчины были составлены протоколы по четырём статьям — появление в общественных местах в состоянии опьянения; невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.