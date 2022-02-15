Киев, 15 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В случае признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, власти Украины будут это считать выходом России из Минских соглашений. Об этом 15 февраля заявил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Официальное интернет-представительство президента Украины Дмитрий Кулеба

«В случае принятия решения о признании (республик Донбасса — ред.) Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений со всеми сопутствующими последствиями», — сказал он.

Также Кулеба добавил, что Киев уже сообщил российской стороне о такой своей позиции в этом вопросе.

Отметим, власти Украины всё время пытаются объявить Россию одной из сторон внутреннего украинского конфликта, несмотря на то что в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения и при этом не является субъектом Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и президент Азербайджана Ильхам Алиевобсудили ситуацию на Украине.