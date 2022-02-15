Москва, 15 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

В Москве Шольц проведет первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность канцлера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шольц отказался от услуг российских медиков при сдаче ПЦР-теста на коронавирус SARS-CoV-2 перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.