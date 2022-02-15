15 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что нет оснований ожидать широкомасштабного наступления России на Украину 16-17 февраля.

Мирослава Романенко, , 13:46 — REGNUM Нет оснований ожидать широкомасштабного наступления России на Украину 16−17 февраля. Об этом 14 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщает ИА Красная Весна.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что официальный Киев на сегодняшний день не видит предпосылок того, чтобы «широкомасштабное наступление Российской Федерации могло происходить то ли 16, то ли 17 числа».

«Мы этого не видим…» — сказал он.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ», «Первый независимый», «Бородатая бабушка», 112.ua и «Новое издание».

«Сказочный провидец», — отреагировал Алексей М.

«О, отменили, фух, теперь буду спать спокойно», — пишет Dober.

«Огласите весь список, пожалуйста», — добавил Валера.

«Скотина айболитская (Данилов по образованию ветеринар — М. Р.)… всю стратегию Запада рушит!..» — иронизирует Иван И.

Алексей Данилов President.gov.ua

«Короче, кредиты и коммунальные услуги всем срочно оплатить, халявы не будет», — отметил «Очиститель Тормозов».

«Где-то заплакал один маленький Байден», — шутит Алена.

«Как бы США не внесли его в санкционный список», — смеется Анжей А.

«Осенью Данилов по всем эфирам вещал о скором нападении, танках и т. д. Перегнул, теперь заднюю пытаются врубить», — пишет Юлия Д.

«Вот мерзавец, все говорят будет, а он — нет», — с сарказмом отметил Сергей С.

«Окулисты из США ему поднимут веки, протрут зенки», — ответил Сергею С. «Очиститель Тормозов».

«Шо, опять не нападет? Зря пироги пекла», — написала Таня.

«Было четко анонсировано — 31.02, ни раньше ни позже…» — пошутил Hector.

«Партнёрам своим пусть это расскажет», — призвал Nik K.

«С кем они там воюют 8 лет, если РФ не вторгалась?..» — недоумевает Василий К.

«Сами же нагнетают и накаляют», — отреагировала Ирина М.

«Точно не 24-го. Там похмелье будет», — смеется Natallia H.

«Следующая дата — 20 февраля. Ждёмс, господа… Страна и без войны развалена», — пишет Liudmila K.

«Как он может перечить американской пропаганде?» — с сарказмом поинтересовался Олег.

«Вторжение будет 30 февраля», — шутит Николай П.

«Да, конечно. Западные клоуны решили понагнетать и заигрались. А киевским клоунам придётся далёко ездить за инструкциями», — написал Marat.

Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер» Mil.gov.ua

«Цыц! Хозяин сказал будет, значит будет! А ты, Данилов, марш в тероборону записывайся», — шутит «Вайгач Остров».

«А… бдительность усыпляет. Так мы и поверили», — добавил Вадим.

«Не видит? А они есть!!!» — в свою очередь иронизирует Сергей.

«Данилов походил вдоль стены на границе с Россией, пошатал, не упала сеточка! Сказал: *рен там! Не пролезут! И спокойно доложил об этом на брифинге», — поделился своей версией происходящего Александр.

«Так надо провокаторам Америке и Великобритании войну объявить! С ними мы ещё не воевали! У нас же самая сильная в мире армия…» — шутит Данила Б.

«Запад всё равно погонит барана на войну… Для чего за месяц вооружений накидали больше, чем за последние 8 лет? Баран это чувствует… Но решает не он. Как обычно, на заднем дворе ранчо в Техасе всё решает ковбой местный…» — подытожил Сергей.

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