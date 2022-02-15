Рабат, 15 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Профессиональные союзы логистических и транспортных компаний Марокко договорились о повышении цен на пассажирские и грузовые перевозки. Об этом 15 февраля сообщает Al-Arabi-al-Jadid.

(сс) Mary Madigan Касабланка. Марокко

По данным журналистов, Марокканская ассоциация транспорта и логистики, Национальная федерация мультимодальных перевозок и Федерация транспорта и логистики объявили о повышении цены на транспортные услуги на 20%.

Профессиональные ассоциации сослались на общий финансовый кризис в стране и резко возросшие транспортные расходы. Ранее цена на бензин в Марокко выросла до 11 дирхамов (около 1$) за литр несмотря на то, что ранее правительство страны взяло на себя обязательства по поддержанию цены ниже 10 дирхамов за литр.

По данным журналистов, решение транспортных компаний привело к резкому росту цен на ряд категорий товаров.