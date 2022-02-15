Уфа, 15 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Спортивным организациям намерены субсидировать часть расходов на оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта в Башкирии. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Данный вопрос обсуждался на заседании республиканского правительства. Отмечается, что к 2030 году в республике занятиями физкультурой и спортом намерены охватить 70% жителей. Согласно данным министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, самыми популярными и массовыми в регионе являются плавание, баскетбол, фигурное катание на коньках, теннис, спортивная борьба (грэпплинг), футбол, шахматы и художественная гимнастика.

Отмечается, что школы олимпийского резерва, государственные и муниципальные спортивные школы имеют ограниченное число программ по видам спорта, при этом количество занимающихся ограничивается финансированием на выполнение государственного и муниципального заданий.

В результате жители стали чаще обращаться в негосударственные спортивные организации, которые оказывают платные услуги по спортивной подготовке детей. Иногда оказываемые услуги этими организациями не соответствуют нормам и требованиям федеральных стандартов по спортивной подготовке, а также не соответствуют нормам законодательства России. Хабибов сообщил, что решением данной проблемы может стать формирование государственного социального заказа на оказание государственных услуг. С исполнителями, которые пройдут конкурсный отбор, будет заключаться соглашение и обеспечиваться финансирование в форме субсидии.

Субсидии планируют предоставлять на финансовое обеспечение затрат спортивной организации, связанных с реализацией программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам спорта; зарплатой тренеров, соответствующих требованиям профессионального стандарта «Тренер-преподаватель» и «Тренер», а также обеспечением расходов на участие и проведение мероприятий. К участию в конкуре намерены допускать спортивные организации независимо от их организационно-правовой формы, включая частные организации и фитнес центры, которые осуществляют свою работу в области физкультуры и спорта. На заседании было принято решение внести соответствующие изменения в госпрограмму министерства спорта Башкирии «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан».