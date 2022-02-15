Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. После снятия Смольным ограничений на посещение учреждений культуры несовершеннолетними Государственный Эрмитаж объявил дату, когда юные горожане смогут посетить музей бесплатно — 17 февраля. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Залы Государственного Эрмитажа в преддверии открытия

Напомним, с 14 февраля все коронавирусные запреты, касающиеся на посещение детьми общественных мест, в Петербурге сняты. С этого дня юные петербуржцы и гости города могут приобщаться к прекрасному в театрах, музеях, выставочных залах, а также посещать заведения общественного питания и ТРК.

Как напомнили в Эрмитаже, каждый третий четверг месяца дети до 18 лет и студенты могут посетить Эрмитаж бесплатно.

«В этом месяце — это 17 февраля — день празднования 170-летия Нового Эрмитажа», — уточнили в учреждении культуры.

Добавим, что перед тем как ехать в музей необходимо забронировать билеты на официальном сайте музея.