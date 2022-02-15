Ульяновск, , 13:02 — REGNUM В Ульяновской области сохранилось на прежнем уровне количество вновь выписанных пациентов, которые победили коронавирус. Это следует из сведений оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 15 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области вылечились от ковида 132 249 человек, доля выздоровевших составляет почти 89,4% (от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом). Из них за последние сутки выписаны 1509 человек.

В то же время количество летальных исходов от ковида увеличилось на восемь. Всего в регионе скончались 4159 пациентов с коронавирусом, смертность составила 2,81%.

Отметим, что в Ульяновской области шесть суток подряд ежедневно вылечиваются от ковида не менее 1490 пациентов.

Напомним, что всего в регионе лабораторно выявлено 147 957 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 819 902 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

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