Мадрид, 15 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании в сотрудничестве с Европолом и колумбийской полицией арестовала в Мадриде и Вальядолиде восемь человек, которые предположительно входили в международную сеть, занимавшуюся отмыванием денег других преступных групп и совершением криптовалютных афер. Об этом пишет агентство EFE.

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Сеть, ликвидированная в ходе операции «Мауна», была поставщиком криптовалют как основного способа отмывания денег.

Помимо этого, преступное сообщество проводило массовую аферу с этими цифровыми валютами, сообщает Главное управление гражданской гвардии.