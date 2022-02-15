Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:02 — REGNUM Скорый поезд сообщением Новокузнецк — Новосибирск из-за повышенного спроса будет дополнительно курсировать в праздничный день, 23 февраля. Об этом сообщило министерство транспорта Кемеровской области.

Скорый поезд Mtk42.ru

Уточняется, что расписание состава не изменится: отправление со станции Новокузнецк в 6:57, прибытие на станцию Новосибирск-главный в 13:00. В обратном направлении — в 15:11 с прибытием в 21:22 (время местное).

Отмечается, что масочный режим необходимо соблюдать на всём пути следования.