Воронеж, , 12:58 — REGNUM Иск о сносе молельного дома общины мусульман, направленный администрацией Нижнекарачанского сельского поселения Грибановского района Воронежской области, удовлетворил районный суд. Об этом стало известно 15 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск местные власти направили к местному жителю — члену мусульманской общины поселка с требованием признать молельный дом, возведенный как пристройка к частному домовладению, самовольной постройкой, подлежащей сносу, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье». Решение суда пока в силу не вступило, ответчики могут его обжаловать.

Издание уточнили, что ранее руководитель Духовного управления мусульман в Воронежской области Юсуп Абдулаев заявлял, что поселковые чиновники сочли здание самостроем, смотрев в нем признаки объекта религиозного культа, разрешения на строительство такого объекта на выдавалось. Со своей стороны, представители общины готовы изменить внешний облик постройки и просят сохранить место для возможности молитвы.

Село Нижний Карачан расположено в Грибановском районе, по данным переписи 2010 года в нем проживало 1,9 тыс. жителей. Последние десятилетия в селе проживает значительная община переселенцев из Киргизии и Узбекистана, отмечает «Коммерсантъ-Черноземье».