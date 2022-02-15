Воронеж, 15 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Иск о сносе молельного дома общины мусульман, направленный администрацией Нижнекарачанского сельского поселения Грибановского района Воронежской области, удовлетворил районный суд. Об этом стало известно 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск местные власти направили к местному жителю — члену мусульманской общины поселка с требованием признать молельный дом, возведенный как пристройка к частному домовладению, самовольной постройкой, подлежащей сносу, сообщает «Коммерсантъ-Черноземье». Решение суда пока в силу не вступило, ответчики могут его обжаловать.

Издание уточнили, что ранее руководитель Духовного управления мусульман в Воронежской области Юсуп Абдулаев заявлял, что поселковые чиновники сочли здание самостроем, смотрев в нем признаки объекта религиозного культа, разрешения на строительство такого объекта на выдавалось. Со своей стороны, представители общины готовы изменить внешний облик постройки и просят сохранить место для возможности молитвы.

Село Нижний Карачан расположено в Грибановском районе, по данным переписи 2010 года в нем проживало 1,9 тыс. жителей. Последние десятилетия в селе проживает значительная община переселенцев из Киргизии и Узбекистана, отмечает «Коммерсантъ-Черноземье».