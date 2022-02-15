Глава самоуправления Калуги вручил медали ветеранам
Калуга, 15 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 14 февраля, накануне 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил медали «80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» членам ветеранских организаций.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, награды были вручены ветеранам афганской войны, участникам боевых действий и членам ветеранских и военно-патриотических организаций.
Глава городского самоуправления подчеркнул, что в Калуге выстроена эффективная система патриотического воспитания, в 90-е годы её удалось сохранить во многом благодаря усилиям членов ветеранских и военно-патриотических организаций. Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов за активную работу с молодёжью, поздравил с 33-й годовщиной вывода войск из Афганистана и наступающим Днём защитника Отечества, пожелал успехов, мира и благополучия.