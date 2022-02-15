Калуга, 15 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. 14 февраля, накануне 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил медали «80 лет со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» членам ветеранских организаций.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги вручил медали ветеранам

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, награды были вручены ветеранам афганской войны, участникам боевых действий и членам ветеранских и военно-патриотических организаций.

«К сожалению, с нами осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому задача патриотического воспитания подрастающего поколения легла на плечи ветеранов Афганистана, участников локальных войн и конфликтов, — отметил Юрий Моисеев. — Медаль в честь 80-летия освобождения нашего города учреждена Городской Думой, мы хотели отметить не только ветеранов войны и малолетних узников, но также и всех тех, кто постоянно работаёт с молодёжью, даёт правильные ориентиры молодому поколению, передаёт свой жизненный и боевой опыт».

Глава городского самоуправления подчеркнул, что в Калуге выстроена эффективная система патриотического воспитания, в 90-е годы её удалось сохранить во многом благодаря усилиям членов ветеранских и военно-патриотических организаций. Юрий Моисеев поблагодарил ветеранов за активную работу с молодёжью, поздравил с 33-й годовщиной вывода войск из Афганистана и наступающим Днём защитника Отечества, пожелал успехов, мира и благополучия.