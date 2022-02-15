Кишинёв, 15 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) разрабатывают проект закона о штрафах для СМИ. Об этом на телеканале TV8 сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу.

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«Скоро мы представим законопроект. В нём предусмотрены определение пропаганды и дезинформации, а также санкции за распространение ложной информации», — сказал Гросу.

Он заявил, что пропаганда и дезинформация создают угрозу национальной безопасности. Предполагается, что законопроект будет распространятся и на издания, которые публикуют новости в интернете.