Москва, , 13:02 — REGNUM Ждут одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V» для путешествий в зарубежные страны без карантина и ПЦР-тестов 24% жителей России. Об этом свидетельствует опрос Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Готовы рассмотреть варианты вакцинации за рубежом 22% респондентов. Из них 14% хотели бы отправиться за однодозовой вакциной в Грецию, Хорватию и Болгарию. 4% готовы ехать за двухкомпонентной прививкой в Турцию, ещё 4% — в Сербию, Армению и другие страны.

Уже вакцинировались от COVID-19 за границей всего 3%. При этом 42% граждан не собираются вакцинироваться ни в России, ни за рубежом. 9% заявили, что не хотят делать именно зарубежную прививку.

Опрос АТОР проведен 14 февраля 2022 года. Опрошены 1800 граждан России.

ИА REGNUM сообщало, в России наблюдается возросшая популярность поездок за рубеж с целью вакцинации от коронавируса иностранными вакцинами.

Читайте подробнее: Среди граждан РФ растёт популярность вакцинных туров