Москва, 15 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Отказ от мигрантов на стройках позволит оправдать высокие цены квартир в новостройках, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Многоэтажный дом

"Застройщики баснословно зарабатывают на жилье. Их доходы стабильно растут, поэтому говорить о необходимости «дешевой рабочей силы» из числа гастарбайтеров должно быть просто стыдно. На стройки надо нанимать только россиян и платить им достойные деньги! Тогда будет хоть какое-то моральное оправдание чудовищной дороговизне квартир», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, средняя цена квартиры в новостройках Москвы превысила 13 млн рублей впервые за всю историю рынка. Об этом сообщили аналитики «Метриум», пишет «Лента.ру».

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