Рим, 15 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Последствия однополярности, о которых говорил еще в 2007 году президент России Владимир Путин, гораздо шире и глубже, чем просто преобладание США в международных делах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 февраля, комментируя высказывания главы Госсовета Италии Франко Фраттини.

Sebastian Gabsch Франко Фраттини

Как сообщалось ранее, Фраттини в интервью РИА Новости заявил, что в своей «Мюнхенской речи» Владимир Путин был прав, когда говорил, что миру следует преодолеть однополярность.

« Насаждение однообразия, отсутствие альтернативности, однополярность, — всё это, конечно, большое зло. Когда мысленно возвращаешься к ситуации 1980-х годов, поражает не то, что к своему тотальному господству бездумно стремился Запад, но то, что его «волонтёры» в Советском Союзе не понимали, к чему ведёт отказ от самостоятельной роли нашей страны в политике, экономике и культуре.

Сегодня мир пожинает плоды не только временного господства США, но того, что это было именно господство США — страны, которая крайне краткое время пребывала в пространстве настоящей культуры. Впрочем, мы видим, до чего мания тотального превосходства Запада довела Великобританию, что представляет собой её политический класс. Франция и Германия в хорошем смысле отстают в деградации, спровоцированной иллюзией «победы» Запада, но отстают ненамного.

Теперь уже мало просто уйти от однополярности, хотя положительные плоды продвижения по этому пути в международных делах мы уже наблюдаем. Вычищать придётся и массированное вторжение Запада во внутреннюю жизнь отдельных стран, в том числе и нашей страны. Культура России во всех сферах — политики, народного хозяйства, общественной жизни, художественного творчества — очень пострадала от этого вторжения, с одной стороны, и этого увлечения, я бы даже сказал, страсти самого российского «внутреннего Запада», — с другой.