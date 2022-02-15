Липецк, 15 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Липецке нашли двух школьников, которые 14 февраля сбежали из Центра помощи детям им. Э. Б. Белана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994.США

Днём 14 февраля мальчики 10 и 11 лет ушли с занятия в футбольной секции и не вернулись в учреждения. В правоохранительные органы обратилась их воспитательница.

По записям с камер видеонаблюдения был установлен маршрут школьников, передвигавшихся по городу. Их нашли и доставили в следственный отдел.

Следователи установят причины самовольного ухода мальчиков и условия их проживания и воспитания в Центре помощи детям. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.