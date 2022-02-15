Хельсинки, 15 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл 15 февраля с визитом в Финляндию, на следующий день он отбудет в Норвегию, где присоединится к своему заместителю Костасу Фрагояннису. Об этом сообщает AMNA.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Во время своего пребывания в Хельсинки Дендиас запланировал встречу со своим финским коллегой Пеккой Хаависто. За этим последует рабочий обед, а затем последуют совместные заявления для прессы. Он также примет участие в дискуссии за круглым столом в министерстве иностранных дел Финляндии, посвященной событиям в Восточной Европе.

В Норвегии Дендиас и Фрагояннис встретятся с министром финансов Норвегии Трондом Гранде, а затем Дендиас встретится в формате 1+1 со своей коллегой Анникен Хютфельдт. Расширенные переговоры состоятся во время рабочего ужина. За этим последуют совместные заявления.

Позже Дендиас и Фрагогояннис посетят парламент Норвегии, где встретятся с председателем Постоянного комитета по иностранным делам и обороне Ине Эриксен Серейде.

Завершая свой визит в Норвегию, министр иностранных дел Греции выступит с речью в Норвежском институте международных отношений (NUPI) под названием «Осуществление Конвенции ООН по морскому праву — Эгейское море и Восточное Средиземноморье как тематическое исследование».

Укрепление двусторонних отношений во всех областях будет доминировать в дискуссиях между должностными лицами обеих стран. Стороны также обсудят последние события в Восточной Европе и в Восточном Средиземноморье в свете европейской (в случае Финляндии) и натовской солидарности (в отношении Норвегии).