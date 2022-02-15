Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность введения дней, когда автомобилистам нужно будет перепарковать свои машины на время уборки дворов. Об этом 15 февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил глава Жилищного комитета Олег Зотов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Лужи и снег у жилого дома в Петербурге

По словам Зотова, работа дворников обходится бюджету города намного дороже, чем оплата работы техники. Поэтому в будущем Смольный намерен отказаться от затратных услуг и перейти на механическую уборку не только улиц, но и дворов. Кроме того, поскольку в зимнее время многие горожане жалуются на плохую уборку придомовых территорий, чиновники думают над установкой определенных дней, когда автомобилистам придется освобождать парковочные места, чтобы их было легко убрать с помощью техники.

«Сейчас запаркованность наших дворов — ключевая проблема, которая по сути исключает возможность механизированной уборки, которая гораздо эффективней, дешевле и быстрее чем уборка ручная, — заметил Зотов. — Уже сейчас нужно ставить вопрос о нормативно-правовом регулировании порядка размещения автомобилей во дворах».

По мнению Олега Зотова, автомобилисты уже привыкли к знакам «Чёт — нечет» на улично-дорожной сети, когда для того, чтобы иметь возможность убрать конкретную улицу, в один из дней недели устанавливается запрет на парковку по той или иной стороне дороги.

«Я думаю, что через какое-то время придем к похожим правилам и в наших дворах, когда один раз в неделю, один раз в месяц или исходя из погодных условий мы будем просить жителей освободить двор от транспорта полностью», — пояснил чиновник.