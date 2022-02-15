Ульяновск, , 12:50 — REGNUM В Ульяновской области установлен рекорд по числу вновь госпитализированных ковидных больных. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 15 февраля, в Ульяновской области за последние сутки (14 февраля) в больницы госпитализированы 143 пациента с коронавирусом. Это максимальное количество больных, направленных в ковидные стационары за сутки.

Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 147 957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 1550. Количество вновь заболевших снижается в Ульяновской области третьи сутки подряд.

Напомним, ранее в Ульяновской области зарегистрировано 54 новых случая заражения штаммом «Омикрон». В управлении Роспотребнадзора отмечали, что все заболевшие «чувствуют себя хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжают выявлять задолженность за поставленные в больницы лекарства и расходные материалы.

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