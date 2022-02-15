Новосибирск, 15 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Новосибирске задержаны подозреваемых в мошенничестве с цветами. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Тюльпаны

По данным следствия, они, занимаясь действующим цветочным бизнесом, разместили в интернете несколько сотен объявлений о продаже оптовых партий тюльпанов по ценам ниже рыночных. В онлайн-переписке подозреваемые предлагали выгодные условия покупки и убеждали клиентов сделать заказ с 50%-ой предоплатой. Заказчикам они высылали фиктивный договор, а после перевода денег переставали выходить на связь.

Они были задержаны в конце января 2022 года. Выяснилось, что ранее задержанные были судимы за мошенничество и имущественные преступления.

Уже установлены семь потерпевших — жители Краснодарского края, Челябинска, Екатеринбурга, Барнаула, Хабаровска, Ростова и Омска. Предварительная сумма ущерба — более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.