Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области в последние дни вновь замедлились темпы вакцинации от COVID-19, следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 15 февраля.

Вакцина от коронавируса Gov-murman.ru

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Так, в настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 26,85 тыс. человек (+559 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 978,01 тыс. человек (+763 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от COVID-19 необходимо 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. План вакцинации выполнен примерно на 75%. Кроме того, первую COVID-прививку получили около тысячи донских подростков в возраст лет 12 до 17 лет.

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