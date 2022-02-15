Турочакский район, Алтай, 15 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Прокуратура подтвердила информацию о массовой вырубке кедров в Турочакском районе Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, проверки были организованы после обращения местных жителей и появления публикаций в СМИ.

ugraland Хвоя и шишки сибирского кедра

По итогам рейдов выявлена незаконная рубка кедров на сумму около 11 млн рублей, а также пихты на 73 тыс. рублей. Кроме того, лесозаготовители нарушали правила пожарной и санитарной безопасности в лесах, загрязняли природу отходами производства и так далее.

По итогам рассмотрения внесённых представлений в адрес шести лесозаготовителей и Турочакского лесничества 39 человек привлеченык дисциплинарной ответственности. Возбуждено 28 дел об административных правонарушениях.

«Материалы проверки в отношении двух лесозаготовителей направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2, ч. 3 ст. 260 УК РФ», — добавили в прокуратуре.