Пекин, , 12:46 — REGNUM Российский биатлонист Эдуард Латыпов извинился за провал на последнем огневом рубеже эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает «Чемпионат».

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"Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, и не получилось этого сделать», — сказал Латыпов.

Он рассказал, что на последнюю стрельбу подходил спокойно, без мыслей о золоте, но стрельба не пошла с самого начала. Были порывы ветра, с которыми не получалось справиться.

По его словам, он пытался переждать, но понимал, что нужно дальше работать, потому что непонятно, сколько этот порыв будет продолжаться. Ветер стих, когда в ход пошли уже дополнительные патроны, но преимущество к этому моменту было упущено.

Напомним, сборная России шла на первом месте в эстафете, но в последней стрельбе Латыпов допустил пять промахов и в итоге пришёл в финишу лишь третьим.

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