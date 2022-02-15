Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году за финансовой поддержкой к властям обратились более 76 тыс. семей, чьи доходы были ниже прожиточного минимума. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 15 февраля.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

Согласно предоставленной информации, в 2021 году на выплату социальной помощи из региональной казны было выделено почти 677 млн рублей. Финансовую поддержку получили более 76,2 тыс. малоимущих семей.

С начала 2022 года донским семьям перечислено порядка 89 млн рублей. Получателями стали более 10 тыс. семей. Более 56,2 млн рублей выделено для семей с низким уровнем доходов в феврале 2022 года.