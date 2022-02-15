Иркутск, 15 февраля 2022, 12:44 — REGNUM В Иркутске организована проверка по факту серьезного ДТП со смертельным исходом. Подробности сегодня, 15 февраля, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

ДТП
ДТП

Лобовое столкновение произошел накануне вечером на улице Байкальская: 34-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Corolla Fielder при повороте налево на перекрёстке улицы Донская, допустил столкновение с автомобилем Porsche, под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств и пассажир универсала получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 21-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» в районе поселка Баяндай, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Daewoo. В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

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