Иркутск, 15 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Иркутске организована проверка по факту серьезного ДТП со смертельным исходом. Подробности сегодня, 15 февраля, сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.

ДТП

Лобовое столкновение произошел накануне вечером на улице Байкальская: 34-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Corolla Fielder при повороте налево на перекрёстке улицы Донская, допустил столкновение с автомобилем Porsche, под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств и пассажир универсала получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. Впоследствии 21-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на автодороге «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» в районе поселка Баяндай, допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Daewoo. В результате ДТП водитель автомашины «Лада Гранта» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

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