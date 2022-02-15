Кострома, , 14:00 — REGNUM Треть проголосовавших в опросе телеграм-канала «Родина Снегурочки» предполагают назначение ярославца на должность заместителя губернатора Костромской области по внутренней политике. Об этом со ссылкой на результаты исследования сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы Антон Привальский © ИА Красная Весна

Напомним, об отставке Александра Фишера стало известно 7 февраля 2022 года. Управленец, проработавший в администрации 10 лет, объяснил уход желанием отдохнуть от напряжённой работы и «переосмыслить» пройденный путь.

ТГ-канал «Родина Снегурочки» организовал опрос с целью выяснить, кого читатели считают лучшим кандидатом на должность вице-губернатора. В нём приняли участие 735 человек. Большая часть пользователей мессенджера проголосовала за костромича, так как он «всегда будет лучше понимать область». 35% предположили, что интерес к вакантному месту проявляют ярославцы. Ещё 24% пожелали видеть на этой должности «варяга», так как он будет назначен «за компетентность, а не благодаря кумовству».

Ранее в костромских СМИ появилась информация о том, что занять кресло замгубернатора может заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов. Официально эту информацию не подтверждают.

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